Le nouveau gouvernement Fritch officiel

PAPEETE, le 13 janvier 2016 - Ce vendredi matin, à la présidence, Edouard Fritch a annoncé la nouvelle équipe qui compose son gouvernement.



Annoncé depuis plusieurs jours par des bruits de couloir, l'annonce officielle du remaniement ministériel a finalement eu lieu ce matin.



La liste des 11 ministres qui composent dorénavant le gouvernement d'Edouard Fritch vient d'être dévoilée.



- Edouard Fritch : Président, en charge de l’emploi, des collectivités et des postes et télécommunications;



- Teva Rohfritsch : vice-président, ministre de l’Economie, en charge des grands projets d’investissement et des réformes économiques;



- Jean-Christophe Bouissou : ministre du Logement, de l’aménagement et de l’urbanisme, en charge du numérique, porte-parole du gouvernement;



- Nuihau Laurey : ministre des Finances, de l’énergie et des mines



- Tearii Alpha : ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine ;



- Nicole Bouteau : ministre du Tourisme, des transports internationaux, en charge des relations avec les institutions



- Jacques Raynal : ministre des Solidarités et de la santé, en charge de la réforme de la protection sociale généralisée, de la prévention et de la famille



- Luc Faatau : ministre de l’Equipement et des transports intérieurs



- Tea Frogier : ministre du Travail et de la formation professionnelle, en charge de la fonction publique et de la recherche



- Nicole Sanquer-Fareata : ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, en charge de l’enseignement supérieur



- Heremoana Maamaatuaiahutapu : ministre de la Culture, de l’Environnement et de l’Artisanat, en charge de la promotion des langues et de la communication