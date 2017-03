Le nouveau Hine magazine est en vente

Le nouveau magazine Hine vient de sortir et est disponibles dans tous vos points de vente habituels. Ce numéro est consacré au métissage. Trois jeunes femmes "demies" témoignent sur leur identité.

Retrouvez aussi les mannequins métis du monde entier, les tendances déco éclectiques et nos pages mode inspirée des peuples des quatre coins de la planète.

Il y en a pour tous les styles !



Bonne surprise, vous pourrez retrouver votre mensuel à partir de ce mercredi sur le site hinemagazine.com et y lire les actus people, mode et beauté…