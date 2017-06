Le nombre de cas de grippe en hausse

PAPEETE, le 26 juin 2017 - La direction de la santé a publié son bulletin de veille sanitaire. Il fait état d'un nombre important de cas de grippe déclarés sur l'île de Tahiti.



La grippe et la dengue sont bien présents sur le fenua.



Plusieurs foyers épidémiques ont été signalés à Taravao sur l'île de Tahiti et à Moorea ces derniers jours, selon le bulletin de veille sanitaire publié par la direction de la santé. Parmi les neufs prélèvements effectués pour la grippe B, trois ont été réalisés sur des patients hospitalisés.



La direction de la santé recommande vivement de se laver les mains avant la préparation et la consommation des repas, ainsi qu'après être allé aux toilettes. De plus, il est encouragé de bien désinfecter les plans de travail et les zones de préparation des repas tout comme le reste de l'environnement de la maison, comme les poignées de portes.



En ce qui concerne la dengue, le nombre de cas confirmés par les laboratoires s'élève à 35 sur ces deux dernières semaines. Tahiti, Moorea, Raiatea, Bora Bora et Tubuai sont les îles où les cas ont été relevés. 37 % de ces cas concernent des enfants de moins de 15 ans et quatre étaient hospitalisés.

Le rapport note cependant que l’activité est stable par rapport à la quinzaine précédente.



Point positif du communiqué, le nombre de cas de leptospirose déclarés est en baisse par rapport au bulletin précédent.