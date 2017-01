Le n° 13 a fait une heureuse à Moorea ce vendredi 13 !

C’est avec une certaine excitation que notre heureuse gagnante est venue se faire payer son lot dès le début de matinée au Fare Loto !



Superstitieuse, elle a en effet tenté sa chance au magasin Kina Eia Nui de Maharepa à Moorea le vendredi 13 janvier, premier vendredi 13 de l’année 2017 !

C’est une date qu’elle affectionne particulièrement puisque sa fille est née un 13 mai et qu’elle a 13 ans. Après avoir validé ses grilles pour le Super Loto, elle a voulu tenté sa chance avec un ticket à gratter Numéro Fétiche 13 !

Bien lui en a pris puisque la chance était au rendez-vous et lui a permis de découvrir un magnifique gain associé au numéro 13 : elle a en effet remporté 500.000 F !



Un gain qui tombe à pic pour elle puisque sa voiture est tombée en panne récemment et elle souhaitait la changer. Elle va ainsi pouvoir s’abstenir de faire un crédit et l’acheter de suite !

Bien sûr, elle a d’ores et déjà promis à sa fille de lui acheter un beau vélo !