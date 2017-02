Le ministre des Solidarités visite l’hôpital de Moorea

PAPEETE, 28 février 2017 - Le ministre des Solidarités et de la santé, Jacques Raynal, accompagné de la Directrice de la Santé, Laurence Théron, et du Directeur du Centre hospitalier de Polynésie française, René Caillet, s’est rendu samedi, sur l’île de Moorea, afin de visiter l’hôpital d’Afareaitu.



Le ministre a ainsi pu visiter les locaux, et rencontrer les patients hospitalisés, mais également assister à une présentation du fonctionnement de l’hôpital de Moorea par le Dr Biarez, responsable des Formations Sanitaires de Moorea-Maiao (FSMM). Jacques Raynal a aussi assisté à une présentation du centre de formation aux métiers de santé des archipels et aux différentes actions de promotion et de santé effectuées au bénéfice de la population de Moorea et de Maiao.



Enfin, le ministre a profité de cette visite pour échanger avec l’ensemble du personnel sur les différentes problématiques qui touchent particulièrement la population de Moorea, notamment sur les difficultés exprimées par les familles concernant les accouchements. Enfin, le ministre a également pu discuter avec les internes en médecine général de l’hôpital, à propos des méthodes permettant d’attirer les jeunes médecins en Polynésie française.