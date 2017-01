Le ministre des Solidarités en visite à la presqu’île

PAPEETE, le 27 janvier 2017. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Jacques Raynal, est allé, jeudi, sur la presqu’île de Tahiti, à la rencontre des établissements et services placés sous la tutelle de son ministère.



Accompagné de la directrice de la Santé, Glenda Mélix, de la directrice des Affaires Sociales (DAS), Christiane Ah-Scha, et du directeur de la Caisse de Prévention Sociale (CPS), Régis Chang, le ministre a visité l’hôpital de Taravao, le Fare Matahiapo, l’Institut d'Insertion Médico-Educatif (IIME) et la Maison de l’enfance de Taravao.



Il s’est également entretenu avec les agents de la circonscription d’actions sociales et de l’antenne CPS de Taravao. Les objectifs principaux de ce déplacement étaient d’échanger avec l’ensemble des agents, d’avoir un aperçu de leurs conditions de travail, et surtout de faire le point sur les difficultés qu’ils rencontrent quotidiennement dans le cadre de leur activité.



A l’écoute des différentes demandes, le ministre poursuivra ses rencontres sur l’ensemble de la Polynésie française.