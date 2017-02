Le ministre des Solidarités en visite à Raiatea

UTUROA, le 10 février 2017 - Le ministre des Solidarités et de la santé, en charge de la protection sociale généralisée, de la prévention et de la famille, le docteur Jacques Raynal, est allé à la rencontre, jeudi, des établissements et services placés sous sa tutelle situés à Uturoa, sur l’île de Raiatea.



Accompagné de sa directrice de cabinet, Maiana Bambridge, de la directrice de la Santé, le docteur Laurence Bonnac-Théron, de la directrice des Affaires sociales, Christiane Ah-Sha, et du directeur du Fare Tama Hau, le docteur Daniel Dumont, le ministre a visité l’hôpital d’Uturoa, rencontré les agents de la circonscription d’actions sociales des îles Sous le Vent, l’équipe de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) et celle de la Maison de l’enfance d’Uturoa.



Les objectifs principaux de ce déplacement étaient d’échanger avec l’ensemble des agents, d’avoir un aperçu de leurs conditions de travail mais aussi et surtout de les entendre quant aux difficultés qu’ils rencontrent quotidiennement dans le cadre de leur activité. A l’écoute des différentes demandes, le ministre souhaite continuer ces rencontres sur l’ensemble de la Polynésie française.