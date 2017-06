Le maire de Moorea et ses adjoints visés par une plainte pour prise illégale d'intérêt

En pleine course électorale des législatives, l'édile de la commune de Moorea-Maiao, Evans Haumani a accepté de répondre à nos questions, samedi.



Des administrés ont écrit au procureur de la République pour se plaindre de recrutements des membres de familles des conseillers et adjoints de Moorea à certains postes communaux. En as-tu entendu parler ?

Je ne suis pas du tout au courant de cette plainte. Il n'y a aucun recrutement à la mairie. Il y a des gens qui travaillent déjà à la commune depuis longtemps, du temps de l'ancienne mandature, nous n'avons fait que reprendre leur contrat.



Pourquoi les gens porteraient plainte ?

Je ne sais pas. Ce sont des histoires politiques tout ça. Mais ce qui est sûr c'est que je ne peux pas recruter comme ça, sinon les gens vont faire des recours contre moi. Il y a des recrutements à la commune, ce sont des services civiques et des CAE. Les CAE sont recrutés par le Pays et les jeunes en service civique sont recrutés par l'Etat. De plus, il y a des conditions à respecter donc nous ne pouvons pas embaucher des gens comme ça…



Dans le courrier transmis au procureur, la situation de la DGS est aussi évoquée. Il y est indiqué qu'elle ne travaillerait plus depuis le mois d'avril mais qu'elle continuerait à percevoir son salaire. Est-ce vrai ?

La DGS a demandé une disposition. Elle touche une indemnité, ce n'est pas un salaire, c'est tout. Elle ne travaille plus chez nous, son contrat va se terminer au 1er juillet.



Va-t-elle toucher une indemnité jusqu'au 1er juillet ?

Et bien je ne sais pas, pour cela, il faut que je vois avec la directrice des finances. Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça…