Le lycée pro de Mahina ouvre ses portes jeudi 23 mars

MAHINA, le 17 mars 2017. Le lycée professionnel de Mahina organise une après-midi portes ouvertes ce jeudi. Les collégiens, leurs parents mais aussi les professionnels pourront découvrir les neuf filières qui y sont proposées.



Il n'est jamais facile, souvent perturbant et parfois angoissant de faire un choix d'orientation au moment d'entrer au lycée. C'est pourquoi les établissements scolaires réalisent des portes ouvertes. Le lycée professionnel de Mahina organise une après-midi portes ouvertes ce jeudi. De 13 h 30 à 15 h 30, les élèves de 3e de Hitia'a o te ra à Papeete pourront visiter le lycée. Puis de 15h30 à 18 h 30, le lycée sera ouvert à tous. Comme nouveauté cette année, les professionnels sont invités aussi à venir découvrir les filières. Le but est d e "rapprocher l'enseignement professionnel et les professionnels" , souligne Yann Lucas, professeur dans la filière Sciences et techniques médico-sociales.



Des ateliers présenteront les neuf filières. Les élèves qui auront visité le plus d'ateliers seront récompensés par des cadeaux. Le lycée professionnel propose neuf filières (lire ci-dessou) : six baccalauréats professionnels et trois CAP. Deux filières ne sont proposées qu'au lycée professionnel de Mahina : le bac pro TFCA (Technicien en Froid et Conditionnement d'Air) et le CAP esthétique.



Pendant leurs trois années de préparation au baccalauréat professionnel, les élèves effectueront 22 semaines de stage. "J'ai réalisé un stage à la maison de l'enfance à Punaauia, où j'ai pu faire des activités avec les enfants. J'ai aussi fait un stage dans une maison de retraite " , explique Hutia Mamae. La jeune fille est en 1re SPVL (Service de Proximité et de Vie Locale). "J'aime cette filière car elle permet d'être en contact avec des personnes en difficulté et les enfants. Les enseignements professionnels sont très intéressants. Nous faisons souvent des projets".

650 élèves étudient au lycée professionnel de Mahina.