Le logo de la Banque de la Polynésie utilisé dans une arnaque en Nouvelle Calédonie

PAPEETE, le 21 juillet 2017 - Le quotidien Les nouvelles Calédoniennes dévoile dans un article publié jeudi une arnaque se servant du logo de la Banque de Polynésie.



Le logo de la Banque de Polynésie a été utilisé dans une vaste arnaque sur internet. Les Nouvelles Calédonienne s ont révélé jeudi que le logo de la filiale Polynésienne de la Société Générale est utilisé par des malfrats pour arnaquer les usagers Néo-calédoniens. Cette pratique est appelée le fishing.



Le modus opérandi est assez simple. Le client reçoit un mail qui explique aux clients de "nouveau dispositif de contrôle des paiements mis en place par la banque ." Le mail se sert du texte qui figure sur la page « Les paiements sécurisés sur Internet » de la Société générale en Métropole. Mais le diable se cache dans les détails, sur le vrai site, il n'est jamais demandé au Client de cliquer sur quoi que ce soit pour "assurer sa sécurité". Or dans le mail de l'arnaque, il est demandé au client de cliquer sur un bouton pour vérifier la sécurité. Ce clic mène à une page qui demande l'identifiant et le mot de passe de consultation en ligne. Une fois les données entrées, les arnaqueurs peuvent prendre la main sur votre compte en ligne et vider vos comptes bancaires en toute tranquillité.



Le quotidien précise, par ailleurs, " en y regardant de plus près, on voit que l'adresse de cette page internet est « www.sgcbnc.com » (avec toute une série de caractères) au lieu de « www.sgcb.nc »."