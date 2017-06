Le label "Aire marine éducative" récompense huit écoles primaires

Brest, France | AFP | jeudi 08/06/2017 - Huit écoles primaires ont reçu jeudi, à l'occasion de la journée mondiale des océans, le label "Aire marine éducative" pour leur engagement en faveur de la protection du milieu marin, a annoncé l'Agence française pour la biodiversité.

Ce label, décerné pour la première fois en France métropolitaine et en outre-mer (hors Polynésie française), récompense les écoles qui ont conduit pendant un an un projet pédagogique et écocitoyen de connaissance et de protection du milieu marin, indique l'Agence sur son site.

Les élèves et les enseignants de ces établissements ont ainsi géré une zone littorale de petite taille de manière participative et en suivant des principes définis dans une charte.

Parmi les établissements récompensés, l'école du Forestou à Brest (Finistère), l'école Curie-Pasteur à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) ou encore l'école de Pamandzi 2 à Mayotte.

"L'école est très fière d'avoir obtenu ce label et des connaissances que ce projet nous a permis d'acquérir au niveau de notre environnement maritime proche", s'est félicitée Claire Bellec, enseignante à l'école du Forestou, interrogée par l'AFP.

Ces huit écoles, dont la labellisation sanctionne une phase d'expérimentation nationale lancée en 2016, vont continuer à développer leur projet dans les années à venir, a souligné à l'AFP François Morisseau, chargé du projet.

A l'occasion de la COP21, un partenariat avait été conclu entre le gouvernement de Polynésie française, où est né le concept en 2012, et le ministère de l'Environnement afin que la démarche puisse se développer au niveau national.

Un comité de pilotage a été mis en place pour accompagner le dispositif, ouvert à partir de la prochaine rentrée scolaire à l'ensemble des écoles primaires.