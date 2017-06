Le jour où j'ai préparé le Heiva

PAPEETE, le 22 juin 2017 - Une de nos journalistes se présentera sur To'ata pour le Heiva. Elle vous raconte ses six mois de préparation au grand concours du Heiva i Tahiti.



Je ne sais pas quelle mouche m'a piquée, mais je me suis mise en tête de faire le Heiva I tahiti 2017. L'idée est venue d'une amie et d'une collègue de travail qui toutes les deux m'ont entrainée dans cette aventure. Au départ, nous devions danser toutes les trois. La moins expérimentée des trois, aujourd'hui je suis la seule qui va performer sur le pa'e pa'e de To'ata dans quelques semaines.



Pour être transparente, j'ai commencé le Ori Tahiti en septembre 2016 chez Tamariki Poerani. J'assistais aux cours du mieux que je pouvais entre midi et 14 heures. Quand je me suis lancée dans l'aventure du Heiva en janvier, je savais que ça serait intense, mais jamais je ne me suis doutée de ce qui m'attendait…Stress, fatigue, engueulades, blessures, doutes, colère, frustration… rien ne m'a été épargné.



En janvier, c'est décidé, je me jette dans la course au Heiva avec une collègue de travail. Nous avons trouvé une troupe qui répète pas loin de chez nous, à Punaauia. Il y a une bonne ambiance. Les leaders sont sympas. Ils ont déjà plusieurs heiva à leur actif. Ils savent ce qu'ils font et où ils veulent aller. Les chorégraphes n'ont plus leur réputation à faire, elles non plus. Je suis la seule popa'a du groupe. Les filles me conseillent et me soutiennent, m'accompagnent techniquement et me corrigent.



Mais voilà : le lieu de répétition change et je me retrouve à devoir faire la route jusqu'à Paea pour m'entrainer. Je travaille à Fare Ute et je finis à 18 heures presque tous les soirs, donc je cours. Le mois de mars a déjà bien commencé.