Le gouvernement vise 3000 logements supplémentaires d'ici trois ans

PAPEETE, le 24 mai 2017 - Les logements abordables sont de plus en plus rares sur le fenua. Afin d'apporter une solution à cette crise, le gouvernement a lancé un plan logement sur trois ans. Objectif : créer 300 logements supplémentaires d'ici trois ans.



1000 logements par an. C'est le nouveau défi du gouvernement. Ce mercredi, lors du conseil des ministres, Jean-Christophe Bouissou a proposé au gouvernement la mise en place d’un plan logement triennal de 3 000 logements. Ce programme a pour objectif de remédier à la forte pénurie d'offre de logements abordables pour les familles que connaît le territoire.



Ce plan de 1 000 logements par an permettra d’augmenter et de diversifier l’offre d’habitat en locatif à loyers modérés et en accession à la propriété pour des ménages aux revenus modestes.



Dans un deuxième temps, il permettra de soutenir l'emploi à partir des marchés générés et contribuer au maintien et la création d’emploi, soit deux équivalents temps plein sur 18 mois par logement construit.



Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a fixé une certaine programmation. Le plan logement sera ainsi réalisé avec la livraison de 450 logements par l'OPH par an. Parmi eux, 150 logements seront en habitat groupé et il y aura 400 fare.



Le plan prévoit aussi de livrer 200 logements sociaux et très sociaux par an sur des programmes en VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement par l’OPH après appels à projets auprès des OLS privés).



Enfin, 300 logements devraient venir de la combinaison de l'aide à l'investissement des ménages et l'aide du Pays.



Outre ces logements, il est aussi prévu d'accélérer la réhabilitation du parc locatif social de l'OPH. Un dispositif d’aide à la rénovation des logements privés dégradés est envisagé en vue de leur remise sur le marché locatif.



La délégation à l’habitat et à la ville sera chargée du suivi et de l’évaluation de ce plan logement afin de garantir son efficience.