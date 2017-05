Le gouvernement rencontre les organisations syndicales pour la fête du travail

PAPEETE, le 1er mai 2017 - A l'occasion de la fête du travail, ce lundi 1er mai, le président Edouard Fritch a convié, comme chaque année, les organisations syndicales de salariés à une rencontre avec le gouvernement.





Cette invitation était adressée aux cinq confédérations syndicales représentatives des salariés (CSTP-FO, A Tia I Mua, CSIP, OTAHI et O Oe To Oe Rima) ainsi qu'au STIP-AEP pour le secteur de l'éducation.



Trois organisations (STIP-AEP, A Tia I Mua et CSTP-FO) ont répondu favorablement à cette invitation et ont ainsi pu successivement présenter au président et au gouvernement leurs demandes et propositions.



Le STIP-AEP a évoqué la situation des personnels de la filière éducative relevant de la fonction publique du Pays, son souhait de maintien de la situation actuelle concernant l'affiliation des fonctionnaires de l'Etat pour leur protection sociale, ainsi que des sujets relatifs à la préservation de la santé et de la sécurité des personnels de l'éducation.



A Tia I Mua a développé ses propositions en matière de protection sociale généralisée, a fait part de son soutien aux évolutions en cours sur le code du travail pour une meilleure lutte contre le travail illégal et a présenté son initiative d'un colloque pour la mise en place d'un dispositif pour le financement du logement des salariés.



CSTP-FO a abordé plusieurs sujets sectoriels, évoqué des économies possibles sur le financement de l'assurance santé, proposé une évolution de la rémunération des heures supplémentaires pour favoriser la consommation et fait part de son souhait de mise en place d'une allocation formation pour les demandeurs d'emploi.



Le Président a pris note avec intérêt de ces demandes et propositions sur lesquelles la concertation se poursuivra dans les instances de concertation appropriées.