Le gouvernement aide trois projets d'entreprises innovantes

- Économie circulaire : Vairea Williams épouse Cheung Piou pour le projet Tahiti Customize. Elle a mis en place une structure, qui aura bientôt son premier salarié, qui rachète les vieux vêtements des foyers et les customise avant de les revendre. Un projet de recyclage et d'insertion professionnelle, puisque ce sont des mères au foyer qui assureront la customisation des vêtements. "Nous leur proposons des mi-temps et des horaires aménagées, ce qui leur permet d'avoir un nouveau revenu pour leur foyer sans perturber la vie de la famille" explique l'entrepreneuse.



- Agriculture : Nathalie Convert pour le projet Compagnie Agricole Polynésienne. Cette entreprise basée à Raiatea achète des produits agricoles en gros et les transforme dans sa petite usine. "Il n'y a aucun problème pour vendre notre production, les clients veulent encore beaucoup plus de produits locaux ! Le potentiel est très important. Donc nous nous concentrons sur l'approvisionnement, nous travaillons avec des agriculteurs pour établir une relation de confiance entre nous et pouvoir leur demander à terme de planter les produits dont nous avons besoin. Et nous trouvons toujours une façon de transformer les produits locaux, là nous allons lancer des marshmallows sans sucre ajouté, fabriqués avec du uto, la chair un peu spongieuse des cocos germés !"



- Numérique : Vanessa Phéron pour le projet Fenua Market. Nous vous présentions cette initiative la semaine dernière, elle consiste en un site web qui met en relation les consommateurs et les agriculteurs pour la vente de paniers de fruits et légumes locaux.



Le concours est reconduit cette année, avec un changement de formule : chaque ministère concerné organisera son propre concours, et les dotations seront plus importantes pour encourager encore plus de projets.