Le gourou criminel américain Charles Manson meurt à 83 ans

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | lundi 19/11/2017 - Charles Manson, le gourou psychopathe qui avait commandité une vague de meurtres aux Etats-Unis, est décédé à l'âge de 83 ans, ont annoncé dimanche soir des médias américains et des responsables de l'administration pénitentiaire de Californie.



Charles Manson, l'un des criminels les plus célèbres des Etats-Unis, avait dirigé dans la fin des années 1960 une secte responsable de meurtres sauvages dans les quartiers aisés de Los Angeles, dont celui de l'actrice Sharon Tate, épouse du cinéaste Roman Polanski, âgée de 26 ans et enceinte.

Ces meurtres avaient provoqué la panique dans la ville et choqué l'opinion à travers le monde. Le gourou de la "famille Manson", sa secte, avait été condamné à mort en 1971, une peine commuée en prison à vie.

Charles Manson "est mort de causes naturelles dimanche à 20H13 (02H13 GMT lundi)" dans un hôpital du comté de Kern, ont annoncé dans un bref communiqué les autorités pénitentiaires de Californie.

Debra Tate, la soeur de Sharon, avait auparavant déclaré au site spécialisé dans les célébrités TMZ avoir reçu un appel de responsables de la prison où il était détenu disant que Charles Manson, malade depuis longtemps, était mort dimanche soir.

TMZ avait rapporté en janvier que Charles Manson, souffrant de "lésions intestinales", avait été transféré de l'hôpital de la prison d'Etat de Corcoran dans un hôpital de Bakersfield, ville du comté de Kern, mais était dans un état trop faible pour être opéré.