Le gagnant Polynésien du LOTO® s’est déclaré, il empoche 596.659.665 F.cfp !

PAPEETE, le 16 février 2016- Au service de la population, notre gagnant âgé d’une trentaine d’années, père de famille comblé, a joué à la Librairie Le Petit Prince du centre commercial de Moana Nui pour le tirage du Loto® du samedi 31 décembre 2016. Avec 5 bons Numéros et le bon Numéro Chance, il est l’un des deux seuls gagnants à se partager le rang 1 !



• Deux gagnants pour toute la France ont eu la chance de trouver les 5 bons numéros le numéro chance : l’un d’entre eux est un joueur polynésien !

• La combinaison gagnante est : 4 - 33 - 43 - 45 - 49 n° Chance 8

• Le montant du gain cumulé est de : 596.659.665 F.CFP



Le gagnant joue de temps en temps au Loto®. Il a validé son bulletin la semaine précédente du tirage. C’est seulement un mois plus tard, alors qu’il était en vacances, qu’il apprit que la Pacifique des Jeux recherchait le gagnant. Il a alors regardé de plus près le résultat et a tout de suite reconnu la combinaison que le hasard lui avait donné en validant un Flash. Il a alors décidé de venir au Fare Loto afin de toucher sans tarder son chèque de 596.659.665 F.CFP.

Serein et actif, notre heureux gagnant partage son temps entre son travail, sa famille et ses passions. Il souhaite employer son gain pour prendre une retraite anticipée et non moins active à Tahiti. Il a déclaré vouloir continuer à travailler et placer son argent pour le faire fructifier, sans oublier d’aider ses proches.



• Le gagnant souhaite conserver l’anonymat et profiter de ce gain sereinement avec sa famille.

• Il s’agit du troisième plus gros gain jamais remporté au LOTO® en Polynésie :

Février 2014 : 894 988 316 F.CFP

Avril 2011: 596 659 811 F.CFP

Septembre 2007 : 477 326 968 F.CFPLoto®



• Il s’agit du 7ème plus gros gain remporté en Polynésie :

• La Pacifique des Jeux est installée en Polynésie depuis 1991. Les premières prises de jeu au Loto® ont eu lieu au mois de juin 1991 et déjà, dès les premiers jours de validation, un gros gagnant empochait plus de 151 millions de francs à Punaauia. En 25 ans, la Pacifique des Jeux aura reversé plus de 50 milliards aux gagnants Polynésiens au travers d’innombrables lots. Si l’on ne considère que les très gros gains dont les lots se comptent en dizaines ou centaines de millions de francs voire en milliards, ils sont à peu près plus d’une soixantaine dont 4 Gagnants à plus de un milliard (2 au Super Loto et 2 à l’Euro Millions).

• Le gain d’une somme élevée est en effet un événement particulièrement important qui peut bouleverser certains repères et être parfois un peu déstabilisant. Il s’agit pour ces gagnants d’appréhender une nouvelle vie. Ils doivent passer du rêve à la réalité, du gain à la richesse. Dans quasi tous les cas cela se passe en douceur.

• Il est fréquent, en Polynésie comme en France métropolitaine qu’un gros gagnant demande l’anonymat. La Pacifique des Jeux peut garantir la discrétion mais ne conseille pas aux gagnants de s’enfermer dans le secret. C'est trop compliqué, trop lourd à gérer. Chacun doit prendre le temps qui lui est nécessaire pour l’annoncer à qui il le souhaite et trouver la bonne formule.



• Entreprise engagée et responsable, la Pacifique des Jeux tient compte de cette dimension humaine du gain, et accompagne ses gagnants dans leur nouvelle vie. Le programme d’accompagnement des gros gagnants commence dès la remise du chèque. C’est le début d’une relation particulière avec le gagnant, dont la confiance et le respect sont les fondamentaux. Ensuite, il s’agit d’être à l’écoute permanente des gagnants, aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Au gré de leurs envies, ils peuvent s’adresser à la Pacifique des Jeux, notamment sur les aspects humains de l’après-gain et confronter leur expérience à celle d’autres gros gagnants.



• La Pacifique des Jeux dans ses missions, doit répondre, à travers une offre encadrée et sécurisée, aux besoins de jeu du grand public dans le respect d’une pratique modérée des jeux d’argent.