Le festival Ono'u s'est déplacé à Raiatea

UTUROA, le 14/10/2017 - Pour la deuxième année consécutive, ce festival a permis de mettre en avant six nouvelles œuvres murales réalisées par les artistes du graffiti et du street art. Ces œuvres portent à onze murs le parcours Ono'u à Uturoa.



L'équipe du Festival Street Art a fait le voyage sur l'île sacrée avec les artistes Néo-Zélandais Charles et Janine Williams, l'australien Fintan Magee, l'espagnol Okuda, l'argentin Felipe Pantone, le danois Soten et les deux français Kalouf et Marko93.



La célèbre photographe reporter new-yorkaise Martha Cooper faisait également partie de cette équipe de choc, ainsi que des reporters journalistes de Brooklyn Street Art, un magazine américain qui relaye l'événement aux États-Unis chaque jour. Des dizaines de milliers de "followers" suivent ainsi les événements Street Art Ono'u à travers le monde et découvrent Raiatea et le parcours Street Art d'Uturoa.



Pendant toute la semaine, l'art, la créativité, la culture et la joie furent au rendez-vous à Uturoa où les artistes ont peint des murs superbes et colorés dont certains sont de véritables hommages à la Polynésie française et à Raiatea.



Avec ces deux dernières éditions du festival Ono'u, Uturoa dispose déjà d'un parcours street art de qualité mondiale.



Des murs ternes et très abîmés ont été transformés en œuvres d'art urbain par les artistes du festival Ono'u, contribuant à un embellissement notoire de la ville d'Ururoa.



Mercredi, Ono'u a offert des animations et des ateliers d'initiation aux plus jeunes qui ont pu rencontrer les artistes et participer très nombreux à ce festival. Cette journée consacrée aux enfants a été un véritable succès. De très grands moments de fête et de partage entre les artistes internationaux et la jeunesse locale. Ono'u à Raiatea laissera à tous de très grands et beaux souvenirs d'une semaine riche en créativité et en émotion.



La semaine s'est terminée par la fin de la fresque de Fintan Magee qui a peint le plus grand mur du centre-ville, face à l'hommage rendu l'an dernier par Askew aux navigateurs polynésiens.