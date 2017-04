Le festival Hoho'a Nui nous a replongés à la Belle époque

Devaki, modèle de Hine d'un soir

"Je ne m'attendais pas du tout à ce stand de Hine. J'étais venue avec mes enfants et une amie, voir les défilés et les photos. Mais quand on vu qu'il y avait moyen de participer on s'est dit pourquoi pas ! Je lis occasionnellement Hine, et ce que j'apprécie le plus dans ce magazine c'est qu'on y retrouve tous les types de femmes. Et ce n'est pas désagréable de se mettre dans la peau d'une modèle !"