Le duo électro Synapson à la conquête de Tahiti !

UNE TOURNÉE AUX USA EN 2017



La musique aussi électronique que mélodique, qualifiée de "pop synthétique" par Radio France Internationale, séduit le plus grand nombre grâce à l'alchimie parfaite de ces deux amis d'enfance qui se côtoient depuis leur plus jeune âge. Synapson affole les charts et déplace les foules en France comme à l'étranger. Le terme "convergence" définit le rapprochement de diverses influences musicales : "Le point de convergence… c'est la musique électronique !", déclarent-ils ainsi au Figaro, en avril dernier. Pour ce second album, ils ont décidé de collaborer avec plusieurs chanteurs et chanteuses, notamment Anna Kova sur le titre "All in You" (plus de 10 millions de vues sur YouTube), "une de nos plus belles rencontres musicales de l’année 2015", le regretté Victor Demé pour "Djon Maya", mais aussi Benjamin Diamond, Sirius Trema, etc.