Le développement durable enseigné au collège de Paopao

MOOREA, le 18 janvier 2017. Depuis 2011, le collège de Paopao, à Moorea, est labellisé éco-collège. Il a inscrit le développement durable dans son projet d'établissement et ce n'est pas juste des écrits. Les élèves apprennent à respecter leur environnement et à prendre soin de leur santé. Une démarche qui a un impact positif sur la "qualité de vie" dans le collège assure le principal adjoint.



Au collège de Paopao le midi, on peut voir des élèves ramasser les détritus qui peuvent joncher la cour. L'établissement scolaire, qui abrite aussi un Cetad et une Segpa, a été labélisée éco-collège en 2011, suite à un travail entrepris par l'ancienne principale Sylvie Pithon.

Le label éco-collège peut paraître assez abstrait mais il apparaît concrètement dans le collège qui a inscrit le développement durable dans son projet d'établissement. "On utilise toutes les structures qui permettent de travailler dans la démarche du développement durable" , souligne Hervé Barbeau, principal adjoint et référent éco-collège dans l'établissement. "C'est un outil de travail qui nous intéresse beaucoup. Ce programme nous permet de proposer des actions pédagogique, éducatives et citoyennes."



Pour cette nouvelle année, le collège de Paopao a retenu le thème santé au sens large du terme.

Cette année, les élèves vont fabriquer un “eco-cooler”, un climatiseur écolo amovible qui pourrait être déplacé en fonction des besoins. "Il s'agit d'une plaque de goulots de bouteilles en plastique qui refroidirait l'air lorsqu'il est exposé au vent, ce qui permettrait de rafraichir les salles de classe les plus chaudes de 5°C au moins!" , souligne Taina Orth, professeur référent éco-collège sur le programme 2016-2017. " L'esthétique sera travaillé avec le professeur d'arts plastiques. Ce projet rentre parfaitement dans le thème de la santé et du bien-être."



Pour Herbé Barbeau, s'engager dans une démarche d'éco-école, a plusieurs avantages. "Le label éco collège n'est pas visé en tant que tel à tout prix mais c'est un signe de valorisation du travail effectué", reconnait Hervé Barbeau. " Les élèves se sentent favorisés mis en avant, c'est propice aux apprentissages et cela permet de lutter contre le décrochage scolaire."