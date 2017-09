Le député Moetai Brotherson en visite dans les prisons de Nuutania et Tatutu

Après avoir visité, le grand quartier, le centre pour peines aménagées et avoir fini la visite par la maison d'arrêt des femmes, le député a enchaîné avec un rendez-vous avec le représentant du syndicat de la prison, avant de se rendre à Papeari pour visiter le centre de détention Tatutu.



Sur place le contexte est tout autre. Sont détenus à Papeari les peines de plus de deux ans. La nouvelle prison comptait vendredi 232 détenus. Après la visite de la prison de Nuutania, les différences entre les deux prisons sont saisissantes. L'illustration de ce fossé entre le centre de détention de Faa'a et celui de Papeari se cristallise dans le parloir.



À Nuutania l'espace est ouvert et les parloirs sont simplement séparés de paravent pour préserver l'intimité des détenus et de leurs familles. A Tatutu les parloirs sont des salles fermées où les détenus ont leur intimité. Par ailleurs, des unités de vie familiale sont mises à la disposition des familles et des détenus. Ce sont des petits appartements qui permettent aux familles de rendre visite aux détenus pendant 10,12, 24 et jusqu'à 48 heures.