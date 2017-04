Le délicieux et surprenant atelier du goût du Village de l'alimentation

"former son goût a plusieurs retombées très bénéfiques, en particulier pour les enfants. La première est de réveiller leur curiosité alimentaire une curiosité sensorielle qui va les pousser naturellement à goûter à des aliments nouveaux et d'enrichir ainsi leur répertoire alimentaire. L'autre bénéfice est que ceux qui participent à ces formations parlent ensuite beaucoup mieux de leurs sensations, et on est capable d'expliquer pourquoi on aime ou on n'aime pas certains aliments. Ça permet une discussion familiale intéressante."

"C'est vrai que c'est un atelier un peu décalé, avec des tests parfois spectaculaires. Ça nous permet de réfléchir à notre vie de tous les jours, la façon dont on mange. Est-ce que l'on utilise suffisamment nos sens quand on mange ? Est-ce qu'on mange trop rapidement avant de passer à autre chose, et du coup on passe à côté de beaucoup de sensations ?"