Le déjeuner du souvenir des anciens de l'Aviation

PAPEETE, 20 mars 2017 - Plusieurs anciens de l'aviation se sont retrouvés pour un déjeuner du souvenir, la semaine dernière.



Mercredi dernier les anciens de l’aviation à Tahiti se sont réunis autour d’une bonne table afin de se remémorer quelques souvenirs liés à l’ouverture de la piste de Tahiti-Faa’a. Ce repas, organisé dans un restaurant du centre-ville à regroupé des vétérans du Réseau Aérien Interinsulaire (RAI), des Transports Aériens Intercontinentaux (TAI) et de l’Aviation Civile. Tous se réunissent régulièrement afin de ne pas rompre le lien qui les unit : cette époque où les habitants de Tahiti se réunissaient en nombre au "virage du flamboyant", à Faa’a, pour voir décoller quelques jours par semaine les premiers avions gros porteurs venus de l’autre côté de la planète.



Anciens techniciens, anciennes hôtesses ou anciens responsables des différents services administratifs de ces compagnies et des infrastructures aéroportuaires, c’est avec joie et avec beaucoup d’émotion qu’ils se sont regroupés autour d’un excellent maa tinito pour se remémorer les années soixante. Des années où ils se sont rencontrés et ont travaillé ensemble à la mise en place de ce qui allait contribuer au désenclavement de la Polynésie Française par rapport au reste du monde.



Bien des souvenirs furent évoqués au cours de ce déjeuner, bien des anecdotes furent remises au goût du jour en cette occasion mais aussi beaucoup d’émotion à l’évocation du souvenir des amis et collègues aujourd'hui disparus. Tout cela sans nostalgie et dans une ambiance de pure camaraderie.



Il fut aussi question des projets d’avenir, à savoir de la poursuite des travaux de rénovation du Bermuda entrepris au musée de l’Air et de l’Espace au Bourget. Ce Bermuda est l’hydravion qui a relié entre elles les îles polynésiennes durant ces années où il n’existait pas de pistes d’aviation. Autre projet : le futur emplacement de la stèle de Paul Bernard, en hommage au fondateur de la compagnie TAI dans l'aérogare de Tahiti-Faa’a. Les anciens de l'aviation ont programmé de se retrouver au mois d’octobre pour rendre hommage à Paul Bernard et pour de nouveau partager quelques moments ensemble autour d’une aussi bonne table que celle qui les a réunis la semaine dernière.