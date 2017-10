Le défi de l'emploi au cœur du projet de budget 2018

La croissance de l'emploi doit être la principale préoccupation de l'ensemble des acteurs publics et privés de ce Pays

Elle demeurera au cœur de l'action gouvernementale. Les efforts sur 2018 permettront d'accentuer le soutien à l'activité économique, principal moteur en mesure de créer durablement de l'emploi.

Les budgets publics seront toutefois pleinement maîtrisés. Une politique d'optimisation et d'ajustement de l'allocation des moyens budgétaires sera recherchée pour maintenir un soutien important à l'ensemble des domaines d'intervention du Pays, à la commande publique dans les domaines porteurs de développement (tourisme, grands projets, secteurs primaires) et également dans les domaines où notre retard est constaté, notamment le logement social et l'habitat. En matière d'optimisation supplémentaire, l'évolution de la fiscalité dans le strict cadre du pacte de stabilité fiscale permettra des allègements fiscaux dès lors qu'ils favoriseront la création d'emploi ou l'augmentation du pouvoir d'achat.

Cet exercice 2018 sera également conduit en adaptant le désendettement de la collectivité aux besoins d'investissement, la part contributive d'autofinancement du Pays s'étant améliorée. Enfin, la feuille de route retenue pour la mise en place de la réforme de la protection sociale généralisée pourra s'établir de manière cadencée à partir de 2018 (…) : par le regain d'activité économique retrouvée, les mesures préparatoires et les efforts financiers de la collectivité, les prévisions d'atterrissage du budget de la PSG pour la fin de l'année 2017 sont constatées en situation de déficit amoindri, confortant les acteurs et les partenaires, dans la capacité du Pays à mener cette réforme ambitieuse et à la soutenir financièrement, dans les meilleures conditions au bénéfice de la population

favoriser à moyen et long terme la compétitivité et l’initiative privée

sera maintenu et appuyé pour permettre, d'une part, la réalisation des infrastructures de développement nécessaires au Pays dans le cadre de la mise en œuvre des schémas directeurs et stratégiques, et d'autre part, la poursuite des programmes en faveur de l'habitat et du logement social et des plans d'actions économiques. Certaines mesures fiscales viendront également soutenir le secteur du bâtiment et l'emploi qui lui est associé, permettant un effet d'entraînement global