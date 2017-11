Le débat public sur la Montagne d'Or se prépare en Guyane

Paris, France | AFP | jeudi 23/11/2017 - Le débat public sur le projet Montagne d’Or, gigantesque projet industriel controversé d'extraction de l'or en forêt guyanaise, se prépare en Guyane où la Commission particulière du débat public (CPDP) vient de rencontrer le dirigeant de la compagnie minière, a-t-on appris jeudi auprès de la CPDP.



Le débat public doit démarrer à partir de mars 2018, a rappelé la CPDP à l'AFP.

Lors de son voyage en Guyane fin octobre, Emmanuel Macron avait appelé la population à participer à ce débat public, à l'issue duquel sera prise la décision d'autoriser ou non ce qui est le plus grand projet d'extraction d’or primaire jamais proposé en France.

Ce projet de mine, dans l'ouest guyanais, est porté par un consortium russo-canadien Nord Gold/Columbus Gold et la Compagnie Minière Montagne d'Or en est le maître d'ouvrage.

"La première rencontre" avec le président de la Compagnie Minière Montagne d'Or, Pierre Paris, "a eu lieu à Cayenne, pour présenter le projet et entamer le processus de préparation du débat public local", a précisé à l'AFP la CPDP, dont les membres "ont visité le camp d'exploration Citron et le site des futures installations minières".

La CPDP a été nommée par la Commission nationale du débat public (CNDP), l’autorité administrative indépendante qui veille à "l’information des citoyens et d'assurer la prise en compte de leur point de vue sur les projets d’envergure".

M. Paris "a exprimé sa volonté de travailler avec la CPDP pour préparer le débat", a-t-elle indiqué.

"Nous préparons ce débat dans une volonté de transparence, d’ouverture et de dialogue. Nous souhaitons qu’il réunisse toutes les parties prenantes guyanaises, dans un contexte serein et constructif", a-t-il déclaré selon la CPDP.

Il a affirmé qu'il répondrait "à toutes les questions posées sur le projet", selon la même source.

Le projet Montagne d'Or rencontre de farouches oppositions de chefs coutumiers et d'organisations écologistes, qui dénoncent la proximité du site minier avec deux réserves biologiques.

Le projet est soutenu par le Medef et la plupart des responsables politiques, qui en attendent la création de "750 emplois directs et 2.500 indirects", et plus de 300 M d'euros d’impôts et taxes.

Lorsqu'il était ministre de l'Économie de François Hollande, Emmanuel Macron avait soutenu ce projet.