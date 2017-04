Le corps d'un deuxième noyé retrouvé vallée de Papenoo

PAPEETE, 10 avril 2017 - Le corps d'un deuxième noyé a été retrouvé lundi matin, vallée de la Papenoo.Le parquet a été saisi lundi matin, suite de la découverte du corps d'une femme noyée, dimanche soir vallée de Papenoo. Lundi matin, le corps d'un homme a été retrouvé sans vie, vers 8 h 30, par les sapeurs-pompiers de Hitia'a o te Ra. La découverte a été faite en aval du parc de la Te Faaiti. Le corps était bloqué entre deux rochers.Des recherches ont été déclenchées dimanche après-midi suite à un signalement fait aux sapeurs-pompiers de Hitia'a o te Ra. Une témoin affirmait avoir vu le corps d'une personne, visiblement noyée, flottant sur la Papenoo au niveau du pont de la Maroto. Les recherches ont été conduites avec la participation des services de la Protection civile, de la gendarmerie, de la police municipale et des sapeurs-pompiers de Hitia'a o te Ra, avec l'appui de l'hélicoptère inter-administration Dauphin. Les secouristes ont ratissé les rives en aval du lieu où a été vue le corps pour la dernière fois. dépêchés sur le terrain depuis dimanche après-midi.Ces deux personnes pourraient faire partie d'un groupe de 19 randonneurs piégés par la brusque montée du niveau de la rivière, à Te Faaiti. Si dimanche soir plusieurs randonneurs avaient pu être secourus par hélicoptère, trois étaient toujours portés disparus. Dans un communiqué transmis en début de soirée dimanche, le bureau de la communication du Haut-commissariat à Papeete précisait qu'une opération de secours et d'assistance était en cours dans la vallée de la Papenoo, entre le PK 6 et le PK 10, sur la commune de Hitia O Tera. Le contact avait pu être établi avec le groupe dont une personne était déclarée blessée et 3 autres disparues.