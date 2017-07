Le conseil des ministres déclare l’état de calamité naturelle aux Marquises

PAPEETE, le 19 juillet 2017 - Mercredi le gouvernement a déclaré l’état de calamité naturelle sur les îles Marquises.



De fortes pluies se sont abattues sur les îles Marquises dans la nuit du 22 juin et la journée du 23 juin 2017.



Ces fortes précipitations ont causé de multiples dégâts aux infrastructures routières, maritimes et fluviales. Celles-ci ont principalement touché l'île de Nuku Hiva, l’île de Ua Huka et l’île de Hiva Oa. Une première estimation des travaux de réparation des infrastructures s'élève à 204 millions Fcfp.