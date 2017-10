Le conseil des femmes se mobilise pour Octobre rose

Dans le cadre des actions de communication et de sensibilisation contre le cancer du sein, le comité polynésien de la ligue contre le cancer organise ce dimanche 22 octobre au CHT de Pirae de 9h30 à 16 heures.

Des stands et des conférences autour du cancer du sein, de son traitement seront organisés. Il y aura aussi des groupes de danse et de chants pour l'animation et un défilé.