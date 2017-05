Le comité organisateur de la Teahupoo Tahiti Challenge reçu à la présidence

PAPEETE, 3 mai 2017 - Le Président Edouard Fritch et la ministre en charge de la jeunesse et des sports, Nicole Sanquer-Fareata, ont rencontré, mercredi, à la Présidence, le comité organisateur de la Teahupoo Tahiti Challenge, avec Bernadette et Max Wasna du Tahiti Iti Surf Club, et Alex Uranga, président de l’APB, l’association de bodyboardeurs professionnels.



Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer le bilan de la Teahupoo Tahiti Challenge. Cet événement sportif de grande qualité a réuni, dans des conditions idéales, une quarantaine de spécialistes du bodyboard, venus notamment de l’étranger.



En outre, plusieurs actions sociales et éducatives ont été menées en parallèle, avec ainsi une séance de bodyboard en compagnie d’enfants de l’IIME (Institut d’insertion médico-éducatif) ou encore la peinture de la clôture du temple de Teahupoo par les champions de bodyboard.



Le Président et la ministre en charge de la jeunesse et des sports ont félicité le comité organisateur pour son engagement en faveur des plus jeunes et pour l’organisation d’un tel événement qui participe à la promotion de la Polynésie française au niveau mondial.