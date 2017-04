Le collège de Ua Pou devient collège numérique

Ua Pou, le18 avril 2017 - C'est le premier établissement des marquises à devenir collège numérique. Le collège Terre des hommes de Ua Pou va être doté d'équipement en conséquence et surtout de formations adaptées pour accompagner les professeurs et élèves.



Après le collège de Huahine, premier établissement de Polynésie française du genre, Teva i Uta, Papara, Taunoa, le Taaone, c'est au tour de Ua Pou de devenir collège numérique. Le collège Terre des hommes est le premier à recevoir l'étiquette dans l'archipel des Marquises.



Concrètement cela signifie qu'il va être doté d'équipements particuliers : tablettes, tableau interactif. Cela signifie aussi que les enseignants vont être formés aux nouveaux outils. L'équipement va se faire par étape, un niveau après l'autre. Les classes de 5ème, puis de 4ème et enfin de 3ème recevront le matériel dans les deux années scolaires à venir.



Pourquoi le numérique à l'école ?



À la question " Comment peut-on vraiment imaginer le fonctionnement d'un établissement numérique sur une île où la qualité du débit n'est pas optimale et les coupures fréquentes ? " Éric Sigward, doyen de l'inspection, délégué académique au numérique et son adjoint Laurent Branger répondent : " Il y a beaucoup à faire avant même que la connexion suive. On peut faire travailler élèves et enseignants avec les outils sans connexion une fois les applications téléchargées, on peut par ailleurs apprendre aux enseignants et aux élèves à se familiariser avec ces outils. L'enseignant doit changer de posture dans le cadre de l'enseignement avec le numérique ce qui ne se fait pas du jour au lendemain" .



Selon eux, l'idée est de "modifier les pratiques pédagogiques". Les outils numériques favorisent les échanges et le travail de groupe. " On n'est plus là dans le schéma d'une salle informatique avec chacun son poste. " Ils favorisent aussi la prise d'initiative des élèves et le travail de recherche. " On rend les élèves acteurs de leur apprentissage. " Ce n'est pas une solution pour tout, le numérique est un ensemble d'outils qui permet de faire des tests pour progresser autrement. Dans une certaine mesure, il participe à la personnalisation de l'enseignement. C'est aussi un moyen de sortir de l'isolement.



Aux détracteurs de la démarche qui veulent limiter l'exposition des enfants aux écrans, Éric Sigward et Laurent Branger répondent que "l'utilisation des outils est sous contrôle. Les élèves ne sont pas livrés à eux-mêmes. On utilise le numérique seulement quand cela se justifie ". Ils ajoutent que " rien ne remplacera les enseignants " pour ceux qui craindraient une possible éviction des hommes par les machines.



De la théorie à la pratique



La volonté de mettre en place des établissements numériques date de plusieurs années maintenant. En novembre 2014, la ministre de l'Éducation, Nicole Sanquer, visitait le Médiapôle de Marly-le-Roi avec le directeur académique numérique de l'académie de Versailles. Le Médiapôle étant une structure d'accompagnement des établissements dans leurs démarches d'équipement, de formation et de développement des usages du numérique. La ministre indiquait alors à l'issue de la visite : " Notre objectif est de mettre en place les équipements idoines, liés à une pratique pédagogique, et de former les enseignants à ces outils, pour in fine, proposer aux enfants, une méthode d’apprentissage plus interactive en Polynésie ".



En 2016, le collège de Huahine devenait premier établissement numérique. Un établissement que la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a visité lors de sa venue en octobre 2016, confirmant le soutien de l'État dans la démarche du Pays.