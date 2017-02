Le code de la route polynésien bientôt valide en France ?

PARIS, le 27 février 2017. Le député du Haut-Rhin Michel Sordi a interpellé la semaine dernière le gouvernement sur la validité du code de la route obtenu au fenua.



"Les auto-écoles de France métropolitaine ne peuvent valider une ETG (épreuve théorique générale, épreuve du code de la route) passée et obtenue en Polynésie française", a expliqué le député. "Actuellement, une personne ayant obtenu son code de la route en Polynésie française et souhaitant passer son permis B en France, n’a d’autre choix que de repasser son code et donc de payer une seconde fois pour un examen qu’il a déjà obtenu. C’est un non-sens car 90% du questionnaire polynésien est identique au questionnaire métropolitain, la part restante étant dédiée à quelques spécificités polynésiennes, ne dévalorisant en rien les connaissances générales requises."



Pour le député alsacien, " cela est d’autant plus injuste qu’un titulaire du permis B obtenu intégralement en Polynésie française est reconnu comme valide en France métropolitaine, bien qu’il aura passé l’ETG en Polynésie" . L’élu demande donc ce au gouvernement ce qu’il compte faire "pour mettre fin à cette iniquité afin qu’un ETG obtenu en Polynésie française soit valide en France métropolitaine".



Valider le code de la route obtenu au fenua permettrait ainsi d’éviter à de nombreux Polynésiens de devoir à nouveau passer cette épreuve en France.