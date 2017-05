Le chanteur Francis Lalanne candidat suppléant aux législatives, contre Valls

Évry, France | AFP | mardi 16/05/2017 - Le chanteur Francis Lalanne va se présenter aux élections législatives comme suppléant dans l'Essonne, dans la même circonscription que l'ex-Premier ministre Manuel Valls, a annoncé mardi le collectif 100%, son mouvement "écologiste et citoyen".



"Il sera le suppléant de Jacques Borie dans la circonscription d'Evry et Corbeil-Essonnes", a expliqué une porte-parole de ce groupe co-présidé par M. Lalanne.

Dans cette circonscription, le mouvement de président Emmanuel Macron, la République en marche, comme le Parti socialiste ont annoncé qu'ils n'investiraient pas Manuel Valls aux législatives, mais ne mettraient pas non plus de candidats face à lui.

Restaurateur à Evry, M. Borie a plusieurs fois tenté d'être candidat à l'élection présidentielle, mais a toujours échoué à obtenir les parrainages nécessaires.

M. Lalanne, lui, s'est déjà présenté aux élections européennes sous une étiquette écologiste.

Les deux hommes tiendront une conférence de presse jeudi à 10H30 à Courcouronnes pour détailler leur projet, selon la porte-parole.

Le collectif 100%, qui compte aligner des candidats dans chacune des 577 circonscriptions pour les législatives de juin, réunit 28 mouvements politiques "écologistes et citoyens" dont Démocratie 21, le Parti Breton, Alternative Démocrate, le Front Vert ou encore le "Parti citoyen pour les animaux".

Dans un département où cohabitent déjà de nombreux ténors (Manuel Valls, Nicolas Dupont-Aignant, Nathalie Kosciusko-Morizet, Malek Boutih), M. Lalanne n'est pas la seule personnalité issue de la société civile à se présenter aux législatives: La République en marche vient d'investir le mathématicien célèbre Cédric Villani dans la cinquième circonscription (Saclay-Orsay).