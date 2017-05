Le certificat et le brevet polynésien des métiers d'art sont nés

PAPEETE, le 17 mai 2017 - Ce mercredi, en conseil des ministres, les arrêtés portant création d'un certificat et d'un brevet polynésien des métiers d'art ont été présentés. Des diplômes reconnus à l'échelle nationale.



Deux nouveaux diplômes vont voir le jour sur le marché de la formation à la rentrée prochaine : le certificat polynésien des métiers d'art et le brevet polynésien des métiers d'art.



La ministre du Travail et de la formation professionnelle, en charge de la fonction publique et de la recherche et la ministre de l'Education, de la jeunesse et des sports, en charge de l’enseignement supérieur ont présenté des projets d'arrêtés portant création d’un certificat polynésien des métiers d’art de niveau V et d’un brevet polynésien des métiers d’art de niveau IV.



Le certificat comprend quatre options : la sculpture, la gravure, la vannerie et le tatouage. Il permet d'accéder au niveau de qualification d'artisan. Le brevet, lui, comprend deux options que sont la sculpture et la gravure. Ce diplôme permet d'accéder à la qualification de maître artisan.



" Aboutissement des travaux menés par le Centre des métiers d’art de la Polynésie française (CMA) et de l’Inspection générale de l’Education Nationale Design et métiers d’art, grâce au soutien constant de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire et du vice-rectorat de la Polynésie française, les formations correspondantes peuvent être dispensées tant par le CMA que par les établissements publics territoriaux d’enseignement public ou privé" , explique le gouvernement dans un communiqué.



Ces diplômes vont permettre de relier la formation initiale et la formation professionnelle continue entre elle. De plus, ils favorisent la qualification des professionnels dans le domaine de l’artisanat et de l’artisanat d’art en Polynésie française.