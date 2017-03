Le budget 2017 de la Caisse de soutien des prix du coprah validé

PAPEETE, 31 mars 2017 - Le conseil d’administration de la Caisse de soutien des prix du coprah (CSPC) s'est tenu jeudi sous la présidence de Teva Rohfritsch. Le rapport d’activité et le compte financier de la CSPC pour l'année 2016, ainsi que le budget primitif 2017 de l’établissement ont été adoptés.



La Caisse de soutien des prix du coprah, établissement public, a pour but de soutenir les prix du coprah, afin notamment d’assurer des revenus stables aux coprahculteurs.



Actuellement, le prix producteur s’établit à 140 Fcfp/kg pour le coprah de première qualité, et respectivement à 55 Fcfp et 65 Fcfp/ kg pour le coprah de seconde qualité en provenance des autres îles et des îles Marquises.



La culture du coprah constitue une source de revenu importante pour les populations des archipels éloignés. 9 669 coprahculteurs ont ainsi été recensés en 2016.



Le CSPC a fixé comme principaux objectifs, pour 2017, l’optimisation de la production, mais également l’évolution de la filière coprah et la diversification des usages des produits du cocotier et ce par l’amplification de l’accompagnement des pouvoirs publics et l’adaptation de la convention liant l’Huilerie de Tahiti, le CSPC et le Pays.