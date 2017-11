Le braqueur de la Socredo écope de 5 ans de prison ferme

Ce matin, lors de sa comparution devant le tribunal, l’homme a tenu des propos fantaisistes. Tout comme lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits : « j’avais besoin d’argent. Ce matin-là, je me suis réveillé puis je suis allé à la Socredo. Il y avait trop de monde alors je suis revenu une heure après avec mon couteau caché dans mon sac à dos. J’ai pris un ticket puis une employée m’a proposé de me recevoir dans son bureau. » Quand le président du tribunal l’interrompt afin de savoir pourquoi il avait tant besoin d’argent, le prévenu évoque ses projets, quelques rires fusent dans la salle d’audience : « je voulais tout d’abord vivre en cachette à l’hôtel du Radisson. Ensuite, je voulais rejoindre Paris puis Lorient afin d’y retrouver mes amis gitans. » Le magistrat reprend : « c ’est peu commun un braquage à visage découvert ! Aujourd’hui, que pensez-vous des faits ? Les commettriez-vous à nouveau ? » Quelques secondes et l’homme répond : « il faut encore que je réfléchisse . » Le président du tribunal continue : « c’est la deuxième fois que vous vous attaquez à la Socredo, pourquoi cette banque ? » Le prévenu indique ne pas savoir : « c’est vrai qu’il y a aussi la Banque de Polynésie… » Ses sept condamnations inscrites au casier sont évoquées : « je vois, entre autres, que vous avez eu interdiction de fréquenter le département du Finistère puisque vous y aviez tenté un braquage avec un pistolet à grenaille ? » Du tac au tac, l’homme explique : « oui mais je pouvais encore me rendre dans le Morbihan. »



L’expertise psychiatrique du prévenu, qui a fait pas moins de 11 séjours en service spécialisé, a relevé de nombreux troubles. L’homme, déjà condamné pour de graves faits dont un viol sur mineur par ascendant, serait « borderline, antisocial » et présenterait un caractère psychopathique. L’altération du discernement n’a, cependant, pas été retenue. Le risque de récidive ayant été estimé « très important », le procureur a requis une peine de six ans de prison dont un an avec sursis mise à l’épreuve pendant cinq ans, obligation de soins, interdiction d’approcher la banque et la victime.



Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du représentant du ministère public