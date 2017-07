Le bal du 14 juillet aux couleurs de Tahiti d'antan

PAPEETE, le 7 juillet 2017 - Ce vendredi 14 juillet, une tradition de 130 ans renaitra dans les jardins de la mairie de Papeete : le bal du 14 juillet. Les couples pourront danser jusqu'à 3h du matin, après un dîner-spectacle sur le thème "Tahiti d'antan".



Un grand bal populaire du 14 juillet avait failli se faire en 2014. Diverses circonstances avaient conduit à l'annulation de la fête, mais la demande n'a pas faibli depuis. Assez pour convaincre Tahiti music Prod de finalement relancer cette tradition débutée en 1881 cette année, avec une mairie de Papeete entièrement décoré dans l'ambiance, jusqu'aux tableaux vivants.



La soirée ouvrira dès 18, puis se poursuivra jusqu'à 3h du matin avec des tombolas, un dîner dont les plats principaux seront du veau à la broche et du poisson cru, un bar, un spectacle "Tribute to Tahiti d’Antan" et bien sûr 5h de danse animées d'abord par l'orchestre Le Rubis + avec répertoire très ancien, relayés à 01h00 par Team Feeling avec des morceaux modernes et dynamiques pour s'amuser jusqu'au petit matin.



Le spectacle de deux heures Tribute to Tahiti d’Antan s'annonce équipe, comme le décrit l'organisation : "Pour rendre hommage à cette époque, le spectacle, placé sous le signe de l’émotion, sera une rétrospective chronologique sous forme de montage de films et photos retraçant les lieux mythiques, les artistes qui s’y sont produits et la vie de la ville de Papeete qui s’animait autour de tous ces évènements… Arrivée de paquebots, baraques foraines, fêtes et danses du Tiurai. Pour mettre en place un tel dispositif, un orchestre composé de 12 musiciens sera formé spécialement à cette occasion. Une pléiade d’artistes connus tels que Jo Nui, Maire Arai, André Hart, Kalou Gooding, Teiva LC ou encore Vaitiare Tuhoe interpréteront les plus grands succès de l’époque à travers ce show."