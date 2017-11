Le Vice-président Teva Rohfritsch participe aux Assises de l’Economie de la mer

PAPEETE, le 23 novembre 2017 - Le Vice-Président Teva Rohfritsch a participé aux Assises de l’économie de la mer, dans la ville du Havre, les 21 et 22 novembre.



Avec plus de 1 500 participants en 2016, les Assises de l’économie de la mer ont confirmé leur statut de principal rendez-vous annuel de la communauté maritime française. Cette année, c’est la ville du Havre qui a accueilli les Assises les 21 et 22 novembre, où plus de 1 800 acteurs du monde de l’économie bleue ont pu échanger sur des problématiques propres au secteur.



Parmi les intervenants, le Premier Ministre Edouard Philippe, le Président de l’Assemblée Nationale François De Rugy, le ministre d’état, ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, le chef d’état-major de la Marine, l’amiral Christophe Prazuck, le Président du cluster maritime français Frédéric Moncany de Saint-Aignan comptent parmi les personnalités qui ont participé à ces Assises et y ont exposé une vision claire du secteur maritime français.



La Polynésie française a été représentée à l’occasion de ces Assises avec la participation du Vice-président Teva Rohfritsch, le président du CESC Winiki Sage, le président du MEDEF Polynésie Olivier Kressmann ainsi que le président du Cluster Maritime de Polynésie française Gérard Siu.



Pendant ces deux jours de conférences et de débats, plus de 60 intervenants ont échangé leurs idées devant les décideurs de la filière. Des atouts portuaires français au succès du nautisme ou de la croisière, en passant par les énergies renouvelables, la Défense, le tourisme et le Brexit, les sujets ont été nombreux, riches et variés, et ont couvert l’ensemble du secteur.



Teva Rohfritsch a pu s’entretenir avec le Pôle Mer Méditerranée et le Pôle Mer Bretagne Atlantique afin d’évoquer les formations liées aux métiers de la mer, d’échanger sur le développement de nos filières de pêche et d’aquaculture ainsi que sur les particularités maritimes de la Polynésie française.



Deux projets d’hydroliennes programmées prochainement pour les atolls des Tuamotu ainsi qu’un drone maritime inspiré de nos « va’a » ont particulièrement retenus l’attention du Vice-président.



Le maire du Havre, Luc Lemonnier, a pu évoquer avec Teva Rohfritsch les points de convergence de sa ville avec la Polynésie française en matière d’économie maritime et d’aménagement urbain et portuaire, ceci d’autant plus que la plupart des marchandises atteignant la Polynésie par bateau partent du Havre. Le Chef d’état-major de la Marine, Christophe Prazuck, a quant à lui rappelé les missions et l’action de l’Etat en mer, notamment concernant les navires de la flotte basés en Polynésie française.



Ainsi, ces Assises de l’économie maritime du Havre ont été l’occasion de réaffirmer la place stratégique de la Polynésie française dans l’ensemble français et sa volonté de s’ouvrir à toutes les perspectives qui créeront la croissance et le développement des emplois dans un « futur bleu ».