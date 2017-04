Le Trial Aito Sport invite à se dépenser pour la bonne cause

PAPEETE, 6 avril 2017 - Près de 400 participants sont attendus samedi après-midi pour la 2e édition du Trail Aito Sport organisé par l'AS Tefana Athlétisme à Papeete sur les hauteurs du quartier de la Mission.



Le départ de la course sera donné à 14 h 30 devant la boutique Aito Sport, rue Mgr Tepano Jaussen à Papeete. L'arrivée de l'épreuve sportive est fixée dans le parking du presbytère de l'Eglise Maria No Te Hau à la Mission.



Le parcours se fait en auto-suffisance et il n'est pas prévu de poste de ravitaillement. Chaque participant devra obligatoirement emporter au minimum 1,5 litre d'eau. Un contrôle sera effectué par l'organisation au départ. Chaque concurrent devra émarger et faire contrôler sa quantité d'eau emportée.



Le Trail Aito Sport consiste en un parcours en milieu naturel au-dessus de la ville de Papeete. L'événement est ouvert à deux profils de participants : un parcours de 5 km pour les marcheurs ; et un autre de 10 km environ pour les coureurs. L'originalité du rendez-vous réside dans le fait que c'est la seule course en milieu naturel dont le départ et l'arrivée se font en plein centre-ville.



Le but est de montrer à un large public qu'il est possible de s'aérer en pleine nature en partant du centre-ville. Il s'agit aussi de faire comprendre à tous que la présence quotidienne en milieu urbain, souvent pollué, n'est pas incompatible avec la possibilité d'accéder à un havre de verdure insoupçonné sur les hauteurs de Papeete.



Soutien à la Fraternité St-Jean de la Croix



L'Eglise Catholique, par l'intermédiaire du Conseil d'administration de la Mission catholique (CAMICA), propriétaire du domaine situé au-dessus de la Mission, est heureuse de l'ouvrir et de le faire connaître au grand public.



Une partie des recettes récoltées par l'A. S. Tefana Athlétisme lors de cette manifestation sportive doit servir à financer l'achat de matériel agricole pour la Fraternité St-Jean de la Croix. Ce groupe caritatif prend en charge des volontaires SDF dans le cadre d'un projet de réinsertion. Les Sans-domicile-fixe sont hébergés dans les chalets gérés par la Fraternité St-Jean de la Croix, sur le domaine. Ils s'occupent de cultures bio dont la production et la vente permettent non seulement un autofinancement de l'opération, mais surtout de travailler à la réinsertion des SDF.



En novembre 2016, une somme de 100.000 Fcfp avait pu être versée à la Fraternité St-Jean de la Croix pour l'achat de matériel, suite à la 1ère édition du Trail Aito Sport. Lors de ce rendez-vous, les membres de la fraternité avaient également été mis à contribution pour débrousser et préparer le parcours. Puis, durant l'événement, ils avaient été répartis au long du parcours afin de servir de jalonneurs pour guider les concurrents.