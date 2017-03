Le Tavini Huiraatira prépare son congrès du 25 mars

" Quand on fait confiance une fois, c’est très difficile de redonner sa confiance. Avant de signer cette convention avec celui qui est actuellement président de la République, nous avons eu de longues discussions sur ce qu’il se passait ici chez nous à l’époque, en 2003. Il avait très bien compris la situation : qu’il fallait en finir avec le colonialisme. Et c’est dans cet état d’esprit-là que nous avons signé cette convention, qui précisait que le parti socialiste nous accompagnerait dans cette démarche pour la réinscription de notre Pays, notre lutte pour l’accession de notre Pays à sa souveraineté. Et on sait bien ce qu’il s’est passé ensuite. On reste amis ; mais on ne peut plus faire confiance, à qui que ce soit. Terminé ".