Le Tahiti comedy show s'ouvre aux adolescents dès 13 ans

PAPEETE, le 16 février 2017 - La troisième édition du désormais fameux Tahiti comedy show aura lieu en mars. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont ajouté deux nouvelles catégories pour permettre aux plus jeunes de participer. Les "teen single" et "teen group" s'adressent aux adolescents de 13 à 18 ans.



Dans le cadre de cette nouvelle édition, les organisateurs ont tenu à apporter une dimension plus large au Tahiti comedy show, en ajoutant deux catégories destinés aux adolescents de 13 à 18 ans. Il s’agit des catégories "teen single" et "teen group" qui comme leurs noms l’indiquent permettent aux plus jeunes de s'exprimer en solo soit en groupe. " De quoi révéler de jeunes talents et leur offrir une scène à la dimension de leur talent ! ".



Lors du casting les adolescents devront présenter une saynète sur un thème de leur choix. Chaque numéro durera jusqu’à trois minutes en catégorie single et cinq minutes en catégorie groupe. À l’issue des auditions, six finalistes seront retenus pour la soirée de finale prévue le 31 mars au grand théâtre.



Pour ce qui est des catégories "stand up" et "open" qui existaient déjà en 2016, les critères ne changent pas. La première catégorie comprend uniquement des candidatures individuelles d’amateurs âgés de 16 à 30 ans. Enfin la deuxième catégorie peut accueillir des candidats amateurs ou professionnels, individuels ou en groupe de deux à dix candidats, âgés d’au moins 18 ans. Pour passer le cap des auditions, les concurrents devront présenter une saynète inédite sur le thème de leur choix d’une durée de 3 à 5 minutes.



Toujours un voyage à Paris en jeu



En septembre 2016 la Maison de la culture et l’UPJ avaient permis à Mana, grand gagnant de la catégorie stand up de partir à Paris. Il était accompagné par Léonore Canéri, coach des finalistes des éditions précédentes.



Mana avait ainsi pu profiter d’un coaching théâtral avec Guillaume Segouin au Conservatoire des Mureaux ; il s'était produit au Field, une scène classée parmi les quinze meilleures scènes de stand up à Paris. Il avait également joué sur la scène du Classique comedy club et rencontré plusieurs artistes et humoristes professionnels. "Pour Mana ce fut une expérience enrichissante aussi formatrice que passionnante qui lui a permis de revenir grandi ", assurent les organisateurs.



Durant le voyage Mana et Léonore avaient également eu l’occasion de faire plusieurs rencontres dont un producteur qui proposait d’inviter le gagnant du Tahiti comedy show 2017 à monter sur la scène du Kandidator en juin, pour la grande finale. Cette année, les délais sont plus serrés.



De Pute 'ata au Tahiti comedy show



Sous l’impulsion de Maco Tevane puis de John Mairai, Matèze et bien plus tard, de José Antunes dans un genre complètement différent, le style humoristique version locale a connu de belles années. Il a évolué dans le temps. En effet, l’humour reste une manière privilégiée de dire les incohérences de la société et la suffisance des esprits doctes.

Maco Tevane l’avait bien compris, ouvrant la voie avec la série des Papa Penu Mama Roro puis au sein de Radio Papeete avec un rendez-vous quotidien très prisé des auditeurs en son temps : les Pūte ‘ata. Une voie aujourd’hui empruntée par une nouvelle génération de comiques surfant sur la vague de la modernité. C’est le cas des créateurs de Hiro’s, Méga la blague ou encore Rai & Nono… qui s’invitent tous les soirs sur le petit écran.



Le Tahiti comedy show - Pūte ‘ata a vu le jour tout naturellement en. "L’événement a trouvé sa place dans le calendrier des manifestations locales, en valorisant l’humour, l’inventivité et la jeunesse polynésienne", assurent les organisateurs.