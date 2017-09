Le Tahiti Nui 1 a pris la direction des Australes ce mardi après-midi

Il peut transporter 30 containers de 10 pieds, et nous 90

Ce bateau est très attendu par les habitants de l'archipel des Australes. La semaine dernière, nous vous relations les difficultés rencontrées par les populations de chaque île.Aujourd'hui, l'angoisse peu tomber d'un cran avec le départ ce mardi après-midi du Tahiti Nui 1 pour les Australes.Le bateau desservira donc Rimatara, Rurutu, Tubuai et Raivavae.À son bord, ce qu'il faut même si cela ne sera pas suffisant pour satisfaire tout le monde. "", explique Patrice Colombani, P-dg du Tuhaa Pae. Du coup, "".Côté frigo, il y a ce qu'il faut d'après l'armateur du Tuhaa Pae. "". Mais un problème se posera pour le chargement des produits agricoles à Tubuai. "."Pour le carburant, "". En tout, ce sont 150 000 litres qui ont été mis à bord, dont "", prévient Patrice Colombani.Pour la location du Tahiti Nui 1, la SNA Tuhaa Pae va débourser au minimum "", à raison d'1,3 million de francs par jour. "Une dépense qui n'est pas négligeable pour la société. Elle fait notamment appel au pays pour avoir "". L'armateur affirme qu'il enverra un courrier au ministre pour "".À la fin du mois, le Mareva Nui 1 devrait prendre la relève.