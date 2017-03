Le Spip, au service de la lutte contre la récidive

PAPEETE, 28 mars 2017 - Sous la direction de Lionel Lecomte, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation en Polynésie française se donne pour objectif principal de veiller à la prévention de la récidive chez les délinquants.



Incluant de nombreux domaines professionnels, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) est une structure qui a deux missions définies : suivre les détenus au sein de la prison mais également assurer l’exécution des peines alternatives à l’incarcération. Uniquement sur mandat puisque le magistrat est garant des libertés, les personnels de probation et d’insertion mettent en œuvre les décisions de l’autorité judiciaire. En l’espace d’un an et demi, les effectifs de ce service en Polynésie française ont considérablement augmenté en passant de 18 à 51 agents, permettant ainsi au passage de renforcer la démarche de prévention de la récidive.



En milieu ouvert, le Spip, sous le contrôle d’un juge d’application des peines, a pour mission de veiller à l’exécution de peines alternatives telles que des travaux d’intérêts généraux, des sursis avec mises à l’épreuve, des placements sous bracelets électroniques ou bien des ajournements. Il s’assure donc que les mesures pénales sont réellement effectuées. En milieu fermé, le Spip assure un suivi général de chaque détenu tout en préparant la réinsertion des prisonniers avec l’aide de psychologues et de personnels de santé. Dans l’aide à la décision judiciaire, ce service réalise des enquêtes, en amont des audiences pénales ou d’application des peines, sur la vie familiale et matérielle des auteurs d’infractions afin de déterminer leur situation et d’aider le juge à prendre une décision quant aux modalités et à l’application de la peine. Ce service a la particularité d’établir une coordination entre plusieurs professions afin de procéder au mieux sur la gestion de chaque cas individuel.