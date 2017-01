Le Salon du tourisme du 3 au 5 février à Aorai Tini Hau

La 17e édition du Salon du Tourisme s'est tenue du 2 au 4 septembre dernier. Voici quelques chiffres :



211 exposants présents ;

193 stands ;

85 pensions de familles venues des 5 archipels ;

29 hôtels classés ;

47 compagnies de croisières et prestataires d’activités nautiques ;

44 prestataires d’activités bien-être et terrestres et autres activités (artisans, restaurants) ;

15 000 visiteurs sur les trois journées ;

3 163 billets vendus ;

75,99 % des séjours vendus comportent un hébergement en pension de famille ;

16,10 % des séjours vendus comportent un hébergement en hôtel ;

7,91 % des séjours vendus pour les indéterminés ;

10 471 nuitées vendues au total.