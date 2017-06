Le SDR n'est plus, place à la direction de l'Agriculture et à la direction de la Biosécurité

concevoir, mettre en œuvre, contrôler et évaluer les programmes, les actions, les dispositions réglementaires et les mesures de soutien budgétaire qui : favorisent le développement économique de l’agriculture et de la forêt en contribuant au renforcement des capacités de production durable, de valorisation et d’innovation des filières de production ; contribuent à renforcer l’organisation économique des filières et leur adaptation aux marchés locaux et extérieurs ; participent au développement des archipels en favorisant la mise en valeur des ressources agricoles et forestières de ces territoires.

"La réforme du cadre institutionnel de l’agriculture s’inscrit dans la démarche de modernisation du service public et d’amélioration de la qualité de l’action publique que conduit le gouvernement"

C'est le ministère qui détermine les axes directeurs et les lignes de conduite. Cela dit, nous allons renforcer les actions sur le terrain. Il y a vraiment un souci partagé d'être beaucoup plus présents, efficaces et performants sur le terrain parce que c'est là où on nous attend et c'est là où on a été critiqué sur le passé."

L'orientation vers l'agriculture biologique est une tendance, ce n'est pas cela qui a joué. Dans ma carrière, j'ai eu cette période où j'étais responsable de la filière agriculture biologique. J'ai un regard particulier parce que je connais le secteur. C'est une priorité du gouvernement et elle en restera une"

"Il y a un premier chantier conséquent qui est de mettre en route une nouvelle organisation administrative. Ce sera mon premier chantier, tout en poursuivant les actions c’est-à-dire, mettre en place une nouvelle structure, une nouvelle organisation. Ça va être un travail prenant, après c'est poursuivre les programmes et être plus performant et présents sur le terrain. Il faut que nous soyons efficaces dès mardi, le plus rapidement possible. Comme toujours, nous allons essayer de progresser, de capitaliser sur nos points forts et d'améliorer les points qui étaient à revoir."