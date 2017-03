Le Président Edouard Fritch reçoit le 1er ministre des Iles Cook

PAPEETE, le 24/03/2017 - Le Président Edouard Fritch, et le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, ont reçu le Premier Ministre des Iles Cook, Henry Puna.



Ce dernier était à la tête d’une délégation comprenant deux représentants de la communauté tahitienne des Iles Cook, Samuel Crocombe et Rosita Taikakara.



Aussitôt après avoir pris connaissance des intempéries qui ont touchées la Polynésie, la communauté polynésienne s’est mobilisée en faveur des sinistrés en récoltant des dons en espèce pour un montant de 72 000 NDZ (environ 5 588 654 Fcfp) et 1,5 tonne de vêtements.



Le Président Edouard Fritch, très ému par cet élan de solidarité et de fraternité entre les peuples du triangle polynésien, a remercié le peuple rarotongien au travers de ses représentants, les Iles Cook ayant toujours en mémoire l’aide apportée par la Polynésie par le passé.



Sur le plan bilatéral, le Président Fritch et le Premier Ministre Puna ont abordé les questions régionales, notamment sur une position commune du Groupe des Dirigeants Polynésiens en matière de gestion des zones économiques exclusives, en vue de la conférence des nations-unies sur les Océans (qui se tiendra du 5 au 9 Juin 2017, à New-York) concernant l’état d’avancement du projet Manatua, ainsi que la candidature du paysage culturel de Taputapuatea au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Le Premier Ministre Henry Puna a profité de son séjour pour visiter la criée du port de pêche de Papeete et prospecter auprès des membres de l’armement local pour favoriser le désenclavement des Iles Cook.