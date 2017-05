Le Paul Gauguin distingué "Best Small Ship Cruise Line"

PAPEETE, 22 mai 2017 - Le navire Paul Gauguin a reçu pour la deuxième année consécutive le prix du "Best Small Ship Cruise Line" au cours de la 5ème cérémonie du “Annual Leisure Lifestyle Awards” organisée chaque année par le magazine Global Traveler au Sofitel Los Angeles à Beverly Hills.



La cérémonie a eu lieu la semaine dernière à Los Angeles. Le navire Paul Global a reçu le prix du meilleur paquebot de croisière de petite taille (Best Small Ship Cruise Line) décerné par le magazine Global Traveler. Le mensuel haut de gamme a destination des voyageurs d'affaires récompense chaque année les meilleures destinations “loisirs”, les compagnies aériennes, les compagnies de croisières, les hôtels et les voyagistes.