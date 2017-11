Le PS s'apprête à enclencher l'exclusion de Gérard Filoche

Paris, France | AFP | mardi 21/11/2017 - Le Bureau national du Parti socialiste devrait enclencher mardi soir une procédure d'exclusion de l'ancien syndicaliste Gérard Filoche, représentant de l'aile gauche du PS, pour un tweet antisémite que l'intéressé affirme avoir écrit par "négligence".



Selon plusieurs membres de la direction collégiale du PS, le BN devrait "suspendre" M. Filoche et saisir la Commission nationale des conflits du parti qui pourra entendre ses arguments. Le BN entérinera ensuite la décision de la CNC.

M. Filoche, membre du BN, avait relayé vendredi soir un montage photographique circulant dans la "fachosphère", où l'on voit Emmanuel Macron, le bras ceint d'un brassard nazi orné d'un dollar en lieu et place de la croix gammée, devant les drapeaux américain et israélien et des photos de Patrick Drahi, Jacob Rothschild et Jacques Attali.

M. Filoche, ancien syndicaliste et ancien inspecteur du travail, cofondateur de SOS Racisme avec Julien Dray et Harlem Désir, a rapidement effacé son tweet et s'est dit "désolé", mais les condamnations de la classe politique ont été unanimes.

Le PS "condamne avec la plus grande fermeté ce tweet, insupportable, inexcusable et inacceptable (...) Il constitue à ce titre un motif d’exclusion. C’est pourquoi la direction du Parti socialiste a immédiatement décidé d’engager une procédure d’exclusion", avait réagi le parti samedi.

"Evidemment j'ai été négligent (...) je n'ai pas été attentif, je n'aurais pas dû le faire", s'est à nouveau justifié M. Filoche lundi soir sur i24news, reconnaissant un tweet "antisémite".

"C'est le capitalisme qui a mis Hitler au pouvoir (...) Hitler a été choisi par le capitalisme et être anticapitaliste c'est aussi être antiraciste, c'est aussi être contre l'antisémitisme. Je hais l'antisémitisme", a-t-il ajouté.

Samedi, M. Filoche avait tenté de minimiser son geste. "A priori l'image Macron + argent est totalement banale. Il y en a 100 comme ça. A l'examen, ce montage et sa source sont bad. Dès que je l'ai su je l'ai retiré aussitôt. Tout à fait désolé! Quant à la cabale en meute elle vise autre chose non?", avait-il tweeté.

- +On ne peut pas transiger+ -

Lundi, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête à l'encontre de l'ancien trotskiste. Le même photomontage avait déjà été diffusé en février sur le site de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral, ce qui lui vaut d'être poursuivi.

Au PS, la véhémence de M. Filoche faisait depuis longtemps grincer des dents.

"Il y a bien longtemps que le PS aurait dû exclure Gérard Filoche. Je l'avais dit à l'Assemblée nationale le 21 octobre 2014. Et il faut attendre un tweet innommable et antisémite pour engager une procédure d'exclusion", a tweeté l'ancien Premier ministre Manuel Valls.

En cause, à l'époque: des propos jugés insultants de M. Filoche à l'encontre de Christophe Margerie, l'ancien PDG de Total décédé en Russie dans un accident d'avion.

L'ancien premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis avait alors évoqué une "très grande faute" et saisi la Haute autorité du PS.

Interrogé sur franceinfo mardi matin, M. Cambadélis a reconnu que "certains disaient" que Gérard Filoche n'avait plus sa place au PS "depuis très longtemps".

"Moi j’avais toujours fait en sorte que chacun puisse s’exprimer. Il y avait des désaccords qui étaient de type politique (...) Aujourd’hui le désaccord n’est pas politique, il est éthique. Et sur l’éthique on ne peut pas transiger", a-t-il dit.

Condamnant le caractère "antisémite" du photomontage, le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) a pris la défense de M. Filoche, qui n'est "pas un antisémite".

"Il a, il y a des années, quitté la LCR (dont le NPA est issu, NDLR), pour adhérer au Parti socialiste. Au sein de ce parti de tous les reniements, Gérard Filoche, à sa façon, a défendu les intérêts du monde du travail. C’est en fait ce qu’on lui reproche", a-t-il écrit sur son site internet.