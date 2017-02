Le Nord des Tuamotu frappé par des vents forts et des pluies torrentielles

TUAMOTU, le 15/02/2017 - Les habitants des Tuamotu du Nord subissent depuis deux jours de fortes intempéries. Des vents forts, des pluies torrentielles ou encore une mer déchainée, le mauvais temps devrait durer jusqu'à demain, jeudi, annonce Météo France. Les équipes municipales sont en alerte et la plus grande prudence est recommandée auprès des populations.



Manihi, Takaroa, Takapoto, Rangiroa, Arutua, Anaa et Makemo… ont été placés en vigilance orange ce mercredi par les services de Météo France. Un minimum dépressionnaire se développerait actuellement sur l'archipel ce qui provoquerait un " fort vent de Nord-Ouest. Il atteint de l'ordre de 50/60 kilomètres/heure en moyenne, et de jusqu'à 120 kilomètres/heure en rafales. Associée à ce vent fort, une mer forte avec des creux de l'ordre de 4 mètres ", indique les prévisionnistes.



Sur ces atolls, on peut retrouver des cocotiers cassés, des pontons qui se sont écroulés ou encore des fermes perlières détruites. " Ça souffle ", décrit Nadine Tchong-Min, maire déléguée de Takapoto. Les habitants sont donc invités à ne prendre aucun risque et à se protéger. Les équipes municipales restent en alerte. Pour l'heure, aucune consigne " n'a été donnée pour que l'on aille dans les refuges anticycloniques. C'est la première fois qu'on revit cela ", précise Nadine Tchong-Min.



Le mauvais temps devrait durer, selon Météo France, jusqu'à ce jeudi. Il " s'étend jusque vers les régions allant de Hereheretue à Moruroa jusqu'à Reao. Sur les Gambier et vers le Nord-Est Tuamotu, un ciel voilé prédomine et quelques averses se déclenchent jeudi. Vent de Nord à Nord-Ouest assez fort voire fort sous grains ce mercredi sur le Nord, le Nord-Ouest, le Centre et l'Ouest Tuamotu ; gagnant jeudi le Sud et Sud-Est Tuamotu. Rafales pouvant atteindre les 120 kilomètres/heure sur le quart Nord-Ouest mercredi et jeudi, et autour 70/80 ailleurs. Mer forte mercredi et jeudi. Houle longue de Nord-Ouest et mer du vent confondues donnant des hauteurs de 3 mètres 50 voire localement 4 mètres ", informent les prévisionnistes.



Le centre des Tuamotu est, pour l'heure, en vigilance jaune.