Le Mini Heiva i Parea se termine ce jeudi soir

HUAHINE, le 22 décembre 2016. Mercredi, c'était concours de décorticage de coco et courses de porteurs de fruits au programme du Mini Heiva i Parea.



Après cinq jours de fête, le Mini Heiva i Parea s'achève ce jeudi soir par la remise des prix pour les groupes et du plus char fleuri. Mercredi, les habitants de Huahine se sont affrontés lors du décorticage de coco et de courses de porteurs de fruits. L'association Team Jeunesse de Parea a organisé ce mini Heiva pour la seconde fois. Un beau succès pour cette association qui fait de nombreuses actions tout au long de l'année pour les jeunes.